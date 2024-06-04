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Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

Как называют детей

Редкие имена новорожденных в мае 2024 назвали в Новосибирске

4 июня 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
Как называют детей
В новосибирском ЗАГСе назвали имена, которые родители чаще всего дают малышам.

На территории Новосибирской области в мае день родились 2,1 тысячи детей. Им давали разные имена.

Мальчиков чаще всего называли: Саша, Артем, Миша, Ваня, Дима.

Девочек назвали: Ева, София, Вика, Василиса и Варя.

Помимо самых популярных, родители называют новорожденных и редкими именами. Например, мальчиков называли Аким, Клим, Платон, Борис и Пантелей. Девочки же получали имена: Влада, Бажена, Аделия, Каталия, Любава и Милослава.

Недавно мы назвали самые красивые даты для свадеб этим летом. В число вошли такие числа, как: 24.07.2024, 26.06.2024, 06.06.2024.

Свадебный бум ждут в ЗАГСах Новосибирска в эти даты летом 2024
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