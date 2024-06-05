Москвич набросился с кулаками на стюардессу в самолете до Новосибирска

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
Modified Сегодня, 01:54
Updated Сегодня, 01:54
Все произошло во время подготовки к вылету самолета из Москвы в Новосибирск. Пассажиров запустили на борт. Одному из них не понравилось место, которое ему досталось.
Мужчина начал скандалить, требуя пересадить его, на что получил отказ. Тогда дебошир накинулся на стюардессу с кулаками, сообщили очевидцы в социальных сетях.
На борт вызвали полицейских. Дебошир был снят с рейса. Он был пьян. Самолет отправился в столицу Сибири без него. По данным онлайн-табло, воздушное судно прилетело с опозданием на 40 минут.