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Дебошир требовал пересадить его

Москвич набросился с кулаками на стюардессу в самолете до Новосибирска

5 июня 2024, 01:40
Фото: atas.info
Дебошир требовал пересадить его
На борту самолета в Москве произошел инцидент с пассажиром, когда тот набросился на экипаж, информацию подтвердили в авиакомпании S7.

Все произошло во время подготовки к вылету самолета из Москвы в Новосибирск. Пассажиров запустили на борт. Одному из них не понравилось место, которое ему досталось.

Мужчина начал скандалить, требуя пересадить его, на что получил отказ. Тогда дебошир накинулся на стюардессу с кулаками, сообщили очевидцы в социальных сетях.

На борт вызвали полицейских. Дебошир был снят с рейса. Он был пьян. Самолет отправился в столицу Сибири без него. По данным онлайн-табло, воздушное судно прилетело с опозданием на 40 минут.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет#Дебош#Пассажиры
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