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Рейсовый автобус и самосвал столкнулись на трассе под Новосибирском

Рейсовый автобус и самосвал столкнулись на трассе под Новосибирском

5 июня 2024, 02:51
Фото: 1MI
В Новосибирской области на трассе между Искитимом и Линево самосвал врезался в рейсовый автобус.

В Новосибирской области на трассе между Искитимом и Линево утром в среду, 5 июня, столкнулись автобус и тяжелый самосвал. О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики паблика «АСТ-54 Black».

Судя по сделанному очевидцами происшествия видео, удар грузовика пришелся в переднюю пассажирскую дверь автобуса. После столкновения оба транспортных средства наполовину съехали в кювет.

В пресс-службе областной полиции Atas.Info рассказали, что подробности и информация о пострадавших в данном ДТП уточняется.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Автобус#Самосвал
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