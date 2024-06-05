Рейсовый автобус и самосвал столкнулись на трассе под Новосибирском

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В Новосибирской области на трассе между Искитимом и Линево утром в среду, 5 июня, столкнулись автобус и тяжелый самосвал. О дорожно-транспортном происшествии сообщили подписчики паблика «АСТ-54 Black».
Судя по сделанному очевидцами происшествия видео, удар грузовика пришелся в переднюю пассажирскую дверь автобуса. После столкновения оба транспортных средства наполовину съехали в кювет.
В пресс-службе областной полиции Atas.Info рассказали, что подробности и информация о пострадавших в данном ДТП уточняется.