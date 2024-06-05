Росгвардия раскрыла подробности стрельбы в ЖК в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В жилом комплексе установлена тревожная кнопка, которую нажали очевидцы.
«Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сигналу тревога, поступившему с территории жилого комплекса. На месте к сотрудникам Росгвардии обратился сотрудник службы безопасности, который пояснил, что на территорию жилого комплекса проникли посторонние — группа молодых людей. Когда на неоднократные требование покинуть территорию молодые люди ответили отказом, сотрудник службы безопасности нажал кнопку тревожной сигнализации. После чего граждане поспешили скрыться до приезда патруля Росгвардии. От подачи заявления сотрудник службы безопасности отказался, информация о происшествии была передана в полицию», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе Росгвардии.
Никто не пострадал. Благодаря бдительности очевидцев инцидент закончился без последствий.