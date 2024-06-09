14-летняя девочка родила ребенка в Новосибирской области

Ранее общественники обратились к губернатору Андрею Травникову с предложением запретить аборты с целью повышения рождаемости. По их мнению, это мера будет эффективна. Однако глава региона отклонил предложения. Он считает, что это усугубит ситуацию с женским здоровьем из-за подпольных абортов, а также увеличит количество детей-«отказников». В случае, если нежеланный ребенок останется в семье, он станет объектом вымещения агрессии со стороны своих же родителей.