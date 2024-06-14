Дом общественных организаций открылся в Новосибирске

Еще одно важное направление работы — сотрудничество с бизнесом. По словам Травникова, к нему часто подходят представители мелкого и среднего бизнеса с вопросом — кому помочь? Губернатор предложил Дому общественных организаций стать неким посредником между бизнесом и общественниками, так как зачастую они говорят на разных языках.