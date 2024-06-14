Дом общественных организаций открылся в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В Новосибирске в пятницу, 14 июня распахнул двери Дом общественных организаций. Задача ДОО — сделать более прозрачной деятельность действующих в регионе некоммерческих общественных организаций, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Принявший участие в первом дискуссионном мероприятии губернатор региона Андрей Травников обозначил первые задачи собравшимся в зале сотрудникам ДОО.
По словам главы области, Дому общественных организаций необходимо будет сразу наладить контакт с министерством регионального развития, с управлением по общественным связям мэрии, с сетью ресурсных и молодёжных центров и открытых пространств.
Кроме того, точки соприкосновения нужны с представительством Фонда президентских грантов, штабом общественной поддержки партии «Единая Россия», и так далее.
Еще одно важное направление работы — сотрудничество с бизнесом. По словам Травникова, к нему часто подходят представители мелкого и среднего бизнеса с вопросом — кому помочь? Губернатор предложил Дому общественных организаций стать неким посредником между бизнесом и общественниками, так как зачастую они говорят на разных языках.
Консультации для общественных организаций в ДОО будут организованы по «принципу одного окна».