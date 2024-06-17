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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Эксперты рассказали, как изменится цена на иномарки с отменой биржевых торгов валютой

Эксперты рассказали, как изменится цена на иномарки с отменой биржевых торгов валютой

17 июня 2024, 11:41
Фото: 1MI
В России отменили валютные биржевые торги, как это может повлиять на стоимость автомобилей, сделанных за рубежом.

В России отменили биржевые торги долларами и евро. Эксперты «Новых Известий» попробовали разобраться, как это нововведение повлияет на стоимость автомобилей иностранных марок и запасных частей для них?

Владелец компании, импортирующей машины из Южной Кореи Дмитрий Рогов особо за свой бизнес не волнуется. Предприниматель уже давно расплачивается с поставщиками вонами, и с валютной биржей давно дел не имел. Процесс уже отлажен: рубли передаются в определенный банке, там их конвертируют и переводят корейскому партнеру. Никаких причин для резкого скачка цен на продаваемые им машины Рогов не видит.

По информации вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации и бизнесмена Александра Казаченко, в настоящий момент 70% всех расчетов за автотехнику и запчасти происходит в китайских юанях. Но если клиент просит найти ему «оригинал», то в ход идут личные контакты. Козаченко договаривается с хорошим знакомым из Европы, и тот ему присылает все необходимое. Другое дело то, что деталь, скорее всего, будет изготовлена в Китае.

Тем не менее, некоторые продавцы автомобилей будут вынуждены, по мнению эксперта, поднять цены. К их числу он относит фирмы, которые покупали в российском банке юани, а затем на них приобретались доллары в стране, откуда шла поставка машин.

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Евгения Новикова, замдиректора фирмы, импортирующей в Россию машины из США и Германии предупреждает, что такие иномарки у них обязательно должны подорожать. До 12 июня компания перечисляла партнерам рубли, которые они затем сами конвертировали по курсу Центробанка.

Отныне компания Новиковой будет вынуждена подписать дополнительные договоры, где будет оговорен определенный курс доллара или евро. Все это сделает дороже иномарки примерно на 20%.

Тем не менее, Новикова утверждает, что сейчас в стране просто ажиотажный спрос на новые американские или немецкие машины премиум класса.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Россия#Импорт#Автомобили#Эксперты#Иномарки#Валютные биржевые торги
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