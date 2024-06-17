Эксперты рассказали, как изменится цена на иномарки с отменой биржевых торгов валютой

По информации вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации и бизнесмена Александра Казаченко, в настоящий момент 70% всех расчетов за автотехнику и запчасти происходит в китайских юанях. Но если клиент просит найти ему «оригинал», то в ход идут личные контакты. Козаченко договаривается с хорошим знакомым из Европы, и тот ему присылает все необходимое. Другое дело то, что деталь, скорее всего, будет изготовлена в Китае.