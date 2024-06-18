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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Асфальт провалился на новосибирской дороге — яма продолжает увеличиваться

Асфальт провалился на новосибирской дороге — яма продолжает увеличиваться

18 июня 2024, 12:33
Фото: om1.ru
На улице Титова в Ленинском районе Новосибирска провалился асфальт. Разлом продолжает увеличиваться, рассказали местные жители.

Как вспоминают очевидцы, сначала это было небольшое углубление в асфальте, которое впервые заметили в 2023 году. После зимы ситуация стала только хуже. Сейчас это полноценный колодец, в который рискуют угодить автомобили.

В яму в качестве предупреждения для автомобилистов воткнули столбик. И на этом всё. Жители опасаются, что эти меры недостаточны для безопасности.

При этом жалобы на качество асфальта на этом участке у новосибирцев возникают регулярно. Дорогу ремонтируют, но особых результатов это не приносит, пишет Nsk.om1.ru.

В администрации Ленинского района корреспондентам ответили, что участок уже несколько раз ремонтировали с применением холодного асфальта. Подрядчик — ДЭУ №3.

Жители подозревают, что под разломом протекают внутренние воды. Поэтому и ремонт не помогает.

Фото: om1.ru
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