Прощай, «Али-Баба»: восточное кафе закрыли приставы на новосибирском Хилке

После того, как правоохранители установили незаконное происхождение сооружения в Ленинском районе, суд вынес решение запретить его эксплуатацию. Решение поступило в отдел судебных приставов-исполнителей. В итоге киоск на улице Хилокская, 9/1, продающий готовую еду, опечатали. Но перед этим дали посетителям доесть свои обеды. На это им потребовалось всего несколько минут.