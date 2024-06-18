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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Прощай, «Али-Баба»: восточное кафе закрыли приставы на новосибирском Хилке

Прощай, «Али-Баба»: восточное кафе закрыли приставы на новосибирском Хилке

18 июня 2024, 11:43
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области
Киоск под названием «Али-Баба» представлял собой металлический павильон, сейчас он опечатан, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

После того, как правоохранители установили незаконное происхождение сооружения в Ленинском районе, суд вынес решение запретить его эксплуатацию. Решение поступило в отдел судебных приставов-исполнителей. В итоге киоск на улице Хилокская, 9/1, продающий готовую еду, опечатали. Но перед этим дали посетителям доесть свои обеды. На это им потребовалось всего несколько минут.

Арендатора предупредили об административной ответственности. После этого он вынес продукты и покинул киоск.

Обещают, что исполнение судебного решения будут проверять каждый день.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Приставы#Мигранты#Хилокский рынок#Судебные приставы#Хилокский жилмассив
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