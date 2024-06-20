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За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске

За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске

20 июня 2024, 06:21
Фото: 1MI
В Новосибирске задержаны муж и жена из числа бывших работников центра вирусологии и биотехнологий «Вектор», их подозревают во взятке и мошенничестве, следует из сообщения регионального управления ФСБ.

Под Новосибирском задержаны муж и жена, ранее трудившиеся в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Их подозревают (в зависимости от роли каждого) в получении крупной взятки и мошенничестве, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

Следствие полагает, что глава семьи, возглавлявший отдел «Вектора», нашел способ, как «заработать» на обезвреживании медицинских отходов, производящемся в центре.

По контракту, отходы собирали индивидуальные предприниматели из числа родственников сотрудника «Вектора». Договоры с ними были заключены по выгодной для «Вектора» цене. Но на самом деле всю работу приходилось выполнять штатным сотрудникам. Таким образом, научной организации был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в шесть миллионов рублей.

Также мужчина может быть получателем взятки за организацию выгодного контракта по закупке «Вектором» упаковочного материала для медицинских отходов. Сообщается, что второй подозреваемой является супруга начальника участка, на которую было зарегистрировано ИП.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мошенничество#ФСБ#Взятка#Вектор
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