За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске

По контракту, отходы собирали индивидуальные предприниматели из числа родственников сотрудника «Вектора». Договоры с ними были заключены по выгодной для «Вектора» цене. Но на самом деле всю работу приходилось выполнять штатным сотрудникам. Таким образом, научной организации был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в шесть миллионов рублей.