Дневную жару до +36 градусов обещают на выходных в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Новосибирске и окрестностях в субботу, 22 июня, ночью будет около 15 градусов тепла, а днем столбик термометра может достичь отметки в 31 градус. При этом ближе к вечеру возможны дожди и даже грозы.
Между тем ветер будет дуть с порывами до 16 метров в секунду.
В субботу станет еще жарче — днем воздух нагреется до 36 градусов. При этом усилится дневной ветер.
В первые рабочие дни температура существенно не изменится, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.