atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Дневную жару до +36 градусов обещают на выходных в Новосибирске

Дневную жару до +36 градусов обещают на выходных в Новосибирске

21 июня 2024, 13:15
Фото: atas.info
На грядущих выходных Новосибирск и остальной регион снова настигнет тридцатиградусный зной, но по вечерам возможны дожди, следует из сообщения Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Новосибирске и окрестностях в субботу, 22 июня, ночью будет около 15 градусов тепла, а днем столбик термометра может достичь отметки в 31 градус. При этом ближе к вечеру возможны дожди и даже грозы.

Между тем ветер будет дуть с порывами до 16 метров в секунду.

В субботу станет еще жарче — днем воздух нагреется до 36 градусов. При этом усилится дневной ветер.

В первые рабочие дни температура существенно не изменится, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Один человек погиб при пожаре на производстве под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Совладелицу компании «Ангиолайн» посадили под домашний арест в НовосибирскеОблаву на мигрантов-нелегалов устроили на складах Толмачево под НовосибирскомЗа 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество#Погода#Выходные#Жара#Ветер#Гроза
Подпишитесь
Беспилотник на площади Ленина в Новосибирске: что известно
Сегодня, 04:15
Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?
Сегодня, 03:52
. Режим повышенной готовности в Новосибирске — что происходит
Сегодня, 05:15
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Сегодня, 03:33
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Вчера, 05:28
За ущерб в 6 млн рублей экс-сотрудники «Вектора» задержаны ФСБ в Новосибирске
Вчера, 06:21