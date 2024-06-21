Из-за ребенка самолет Новосибирск — Пхукет развернулся в пути

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Инцидент произошел 21 июня на борту авиакомпании Red Wings. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево, самолет, следовавший в Пхукет вылетел из Новосибирска. Однако рейс пришлось развернуть обратно.
«Борт вернулся из-за больного пассажира — ребенка. Люди уже вылетели этим же бортом», — рассказали в Толмачево.
В Red Wings ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, ранее в Толмачево рассказали о пенсионерах, которые совершают кругосветку на своем личном самолете. Пожилая пара вылетела из Новой Зеландии, чтобы посомтреть весь мир. Недавно путешественники остановились в Новосибирске.
Также ATas.Info выпустил инструкцию о том, что делать, если вы столкнулись с овербукингом — когда компания-авиаперевозчик продает билетов больше, чем есть мест, а потом кому-то его не достается.