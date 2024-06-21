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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Ребенку на борту самолета стало плохо

Из-за ребенка самолет Новосибирск — Пхукет развернулся в пути

21 июня 2024, 06:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ребенку на борту самолета стало плохо
Следовавший из Новосибирска в Пхукет самолет развернули во время движения, рассказали в аэропорту Толмачево.

Инцидент произошел 21 июня на борту авиакомпании Red Wings. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево, самолет, следовавший в Пхукет вылетел из Новосибирска. Однако рейс пришлось развернуть обратно.

«Борт вернулся из-за больного пассажира — ребенка. Люди уже вылетели этим же бортом», — рассказали в Толмачево.

В Red Wings ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, ранее в Толмачево рассказали о пенсионерах, которые совершают кругосветку на своем личном самолете. Пожилая пара вылетела из Новой Зеландии, чтобы посомтреть весь мир. Недавно путешественники остановились в Новосибирске.

Также ATas.Info выпустил инструкцию о том, что делать, если вы столкнулись с овербукингом — когда компания-авиаперевозчик продает билетов больше, чем есть мест, а потом кому-то его не достается.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Аэропорт#Толмачево#Путешествия#Самолеты#Пхукет#Пассажиры#Авиация
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