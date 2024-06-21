Из-за ребенка самолет Новосибирск — Пхукет развернулся в пути

Напомним, ранее в Толмачево рассказали о пенсионерах, которые совершают кругосветку на своем личном самолете. Пожилая пара вылетела из Новой Зеландии, чтобы посомтреть весь мир. Недавно путешественники остановились в Новосибирске.



Также ATas.Info выпустил инструкцию о том, что делать, если вы столкнулись с овербукингом — когда компания-авиаперевозчик продает билетов больше, чем есть мест, а потом кому-то его не достается.