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Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их смотреть?

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их смотреть?

21 июня 2024, 11:36
Фото: 1MI
В России идет основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ), учащиеся и их родители с трепетом ждут результаты. Сколько ждать итогов, где их посмотреть и как долго они хранятся — в материале Atas.info.

Где посмотреть результаты ЕГЭ-2024

  1. Официальный сайт ЕГЭ: Один из главных источников для проверки результатов. Здесь можно найти точные даты и инструкции по просмотру баллов. Необходим паспорт.
  2. Госуслуги: На портале «Госуслуги» результаты также доступны. Для этого необходимо иметь учетную запись и авторизоваться.
  3. Рособрнадзор: Сайт Рособрнадзора предоставляет информацию о результатах и других аспектах ЕГЭ.
  4. Региональные образовательные порталы: В некоторых регионах могут быть свои порталы, где публикуются результаты ЕГЭ.
  5. Школы и образовательные учреждения: Ваше учебное заведение также может предоставить доступ к результатам через административные каналы.

Основной период ЕГЭ будет идти до 6 июля. Пересдать экзамен по одной дисциплине можно до конца приемной кампании в ВУЗах, до 5 июля.

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Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году будут опубликованы в несколько этапов в зависимости от предмета и даты сдачи экзамена. Обычно первые результаты появляются через 8-10 дней после завершения экзаменов. Важно следить за официальными объявлениями, так как точные даты могут меняться.

Результаты ЕГЭ-2024 основного периода

Рособрнадзор утвердил даты, до которых комиссии должны представить результаты экзаменов. Сроки разные для дисциплин и зависят от дня экзамена. Так, в 2024 году результаты ЕГЭ по географии, химии, литературе должны быть представлены не позднее 5 июня. По русскому языку, базовой математике — до 13 июня, по профильной математике — до 14 июня. По информатике (7 июня), обществознанию и физике — до 19 июня. Итоги по устному иностранному языку (7 июня) должны обнародовать не позднее 25 июня, результаты экзамена по информатике, который сдали 8 июня — до 20 июня. Результаты по устному иностранному языку (8 июня) должны опубликовать 25 июня. В тот же день должны озвучить результаты по истории, биологии, литературе.

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Результаты ЕГЭ-2024 резервного периода

Далее наступает время результатов по резервным экзаменам.

Результаты по русскому языку, экзамен по которому сдавали 18 июня, должны представить 28 июня. По резервной истории, устному иностранному языку, химии (18 июня) — до 29 июня. До той же даты должны опубликовать результаты по письменному иностранному языку, биологии и информатике (экзамены прошли 19 июня), по базовой и профильной математике (экзамены 20 июня).

Все резервные предметы, которые сдавали 21 июня — до 1 июля. Результаты по информатике, обществознанию, русскому языку, физике и химии (экзамены 4 июля) — до 13 июля. Письменные иностранные языки (4 июля) — до 16 июля. Устный иностранный язык, биология, география, история, литература, математика (5 июля) — также до 16 июля.

Как оспорить результаты ЕГЭ

Если вы не согласны с результатами, нужно заявить об этом в конфликтную комиссию, ее контакты можно найти на сайте центра обработки информации региона. Заявление нужно подать не позднее, чем через два дня после даты официальной публикации результатов. Бланк нужно взять в школе, заявление будут рассматривать до четырех дней.

Сколько баллов на ЕГЭ нужно набрать для «пятерки»

Почти по всем предметам «отлично» начинается от 81 балла. Исключение — базовая математика, там все результаты переводят в обычную пятибалльную систему.

Сколько лет действительны результаты ЕГЭ?

Результаты сохраняют свою актуальность до четырех лет, с ними можно поступать в любое учебное заведение, их примут. Но если срок вышел, то экзамены нужно будет пересдавать по новой.

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ЕГЭ — важный этап в жизни каждого выпускника, от результатов которого зависит поступление в высшие учебные заведения. Чтобы сдать ЕГЭ на отлично, важно подготовиться не только академически, но и психологически.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#ЕГЭ#Школа#Результаты
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