Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их смотреть?

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Основной период ЕГЭ будет идти до 6 июля. Пересдать экзамен по одной дисциплине можно до конца приемной кампании в ВУЗах, до 5 июля.
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году будут опубликованы в несколько этапов в зависимости от предмета и даты сдачи экзамена. Обычно первые результаты появляются через 8-10 дней после завершения экзаменов. Важно следить за официальными объявлениями, так как точные даты могут меняться.
Рособрнадзор утвердил даты, до которых комиссии должны представить результаты экзаменов. Сроки разные для дисциплин и зависят от дня экзамена. Так, в 2024 году результаты ЕГЭ по географии, химии, литературе должны быть представлены не позднее 5 июня. По русскому языку, базовой математике — до 13 июня, по профильной математике — до 14 июня. По информатике (7 июня), обществознанию и физике — до 19 июня. Итоги по устному иностранному языку (7 июня) должны обнародовать не позднее 25 июня, результаты экзамена по информатике, который сдали 8 июня — до 20 июня. Результаты по устному иностранному языку (8 июня) должны опубликовать 25 июня. В тот же день должны озвучить результаты по истории, биологии, литературе.
Далее наступает время результатов по резервным экзаменам.
Результаты по русскому языку, экзамен по которому сдавали 18 июня, должны представить 28 июня. По резервной истории, устному иностранному языку, химии (18 июня) — до 29 июня. До той же даты должны опубликовать результаты по письменному иностранному языку, биологии и информатике (экзамены прошли 19 июня), по базовой и профильной математике (экзамены 20 июня).
Все резервные предметы, которые сдавали 21 июня — до 1 июля. Результаты по информатике, обществознанию, русскому языку, физике и химии (экзамены 4 июля) — до 13 июля. Письменные иностранные языки (4 июля) — до 16 июля. Устный иностранный язык, биология, география, история, литература, математика (5 июля) — также до 16 июля.
Если вы не согласны с результатами, нужно заявить об этом в конфликтную комиссию, ее контакты можно найти на сайте центра обработки информации региона. Заявление нужно подать не позднее, чем через два дня после даты официальной публикации результатов. Бланк нужно взять в школе, заявление будут рассматривать до четырех дней.
Почти по всем предметам «отлично» начинается от 81 балла. Исключение — базовая математика, там все результаты переводят в обычную пятибалльную систему.
Результаты сохраняют свою актуальность до четырех лет, с ними можно поступать в любое учебное заведение, их примут. Но если срок вышел, то экзамены нужно будет пересдавать по новой.
ЕГЭ — важный этап в жизни каждого выпускника, от результатов которого зависит поступление в высшие учебные заведения. Чтобы сдать ЕГЭ на отлично, важно подготовиться не только академически, но и психологически.