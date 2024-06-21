Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 и где их смотреть?

Рособрнадзор утвердил даты, до которых комиссии должны представить результаты экзаменов. Сроки разные для дисциплин и зависят от дня экзамена. Так, в 2024 году результаты ЕГЭ по географии, химии, литературе должны быть представлены не позднее 5 июня. По русскому языку, базовой математике — до 13 июня, по профильной математике — до 14 июня. По информатике (7 июня), обществознанию и физике — до 19 июня. Итоги по устному иностранному языку (7 июня) должны обнародовать не позднее 25 июня, результаты экзамена по информатике, который сдали 8 июня — до 20 июня. Результаты по устному иностранному языку (8 июня) должны опубликовать 25 июня. В тот же день должны озвучить результаты по истории, биологии, литературе.