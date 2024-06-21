Опытного соблазнителя ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить?

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Согласно условиям, сотруднику нужно будет обучать мастеров, которые работают с клиентами клуба. Клуб указан как премиальный и приватный.
Тренеру предстоит нанимать мастеров, обучать их дефиле, флирту, общению, голосу. Компания готова взять на эту должность опытного соблазнителя или человека с профильным образованием, а точнее, с пройденными курсами. К резюме просят приложить свежее фото.
График работы посменный — два через два. При этом работать придется с 9:00 до 21:00 в центре города — где именно, не уточняется.
«Напишите сопроводительное письмо, в котором напишите о тренингах и курсах, которые Вы прошли. Пожалуйста, опустите все формальности и стандарты», — пишет работодатель.
При выполнении всех условий за труды тренеру обещают платить от 80 до 100 тысяч рублей.
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