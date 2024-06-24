Пассажирам разрешили без штрафов вернуть железнодорожные билеты в Дагестан

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Билеты на поезда до Махачкалы и Дербента можно вернуть без каких либо штрафов и удержаний, сообщили в Федеральной пассажирской компании.
Билеты можно вернуть в трехдневный срок на сайте Российских железных дорог, в приложении «РЖД пассажирам» и в железнодорожных кассах.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, несколько террористов совершили вооруженное нападение на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Во время перестрелок на улицах Махачкалы и Дербента экстремисты были уничтожены.
На территории Дагестана был введен режим контртеррористической операции.
Министерство экономики страны рекомендовало туристическим фирмам не вводить штрафные санкции в отношении туристов, которые решили перенести путешествие в Дагестан на более поздние сроки. Такое же предложение получили и администрации местных гостиниц, пишут «Новые Известия».