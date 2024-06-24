atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Новосибирцы смогут без штрафов вернуть железнодорожные билеты в Дагестан

Пассажирам разрешили без штрафов вернуть железнодорожные билеты в Дагестан

24 июня 2024, 11:34
Фото: atas.info

Новосибирцы смогут без штрафов вернуть железнодорожные билеты в Дагестан

Федеральная пассажирская компания разрешила передумавшим ехать в Дагестан на поезде гражданам вернуть билеты без штрафов, следует из сообщения ФПК.

Билеты на поезда до Махачкалы и Дербента можно вернуть без каких либо штрафов и удержаний, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Билеты можно вернуть в трехдневный срок на сайте Российских железных дорог, в приложении «РЖД пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, несколько террористов совершили вооруженное нападение на две православные церкви, синагогу и пост ДПС. Во время перестрелок на улицах Махачкалы и Дербента экстремисты были уничтожены.

На территории Дагестана был введен режим контртеррористической операции.

Министерство экономики страны рекомендовало туристическим фирмам не вводить штрафные санкции в отношении туристов, которые решили перенести путешествие в Дагестан на более поздние сроки. Такое же предложение получили и администрации местных гостиниц, пишут «Новые Известия».

Любовь к наркотикам и ведьмам отрицают участники феста «Индия» под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Сроки строительства двух поликлиник по ГЧП продлены в НовосибирскеСтудент НГУ перевел песни Юрия Шевчука на математический языкНовосибирец срубил березки и лишился полумиллиона рублей и «Лексуса»
#Юрий Фомиченко#Общество#Штрафы#Туристы#Билеты#РЖД#Поезда#Махачкала#Дагестан#Дербент
Подпишитесь
Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма
Сегодня, 04:16
Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре
Сегодня, 09:12
Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск
Сегодня, 08:33
Когда будут выпускные вечера в школах Новосибирской области — называем даты
Сегодня, 06:48
Воронка от молнии образовалась в Новосибирской области
Сегодня, 06:43
Об аномальной жаре всю неделю предупредили новосибирцев
Сегодня, 06:38