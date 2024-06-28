«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
В Новосибирске образовалась «баскетбольная семья»: узами брака сочетались спортивные звезды Анастасия Котюргина и Никита Иванов. Церемония прошла во Дворце бракосочетаний столицы Сибири, сообщили в областном управлении по делам ЗАГС.
Молодоженов поздравила легендарная баскетболистка, а ныне спортивный функционер Ирина Минх. Она рассказала, что тренировала Анастасию, когда та выступала за местную команду «Динамо-ГУВД» и была для нее «спортивной мамой».
Золотая медалистка, триумфатор Олимпийских игр в Барселоне и глава БК «Динамо» пожелала молодой спортивной семье счастливого будущего и увлекающихся баскетболом детей.