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«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска

«Баскетбольная семья» зарегистрирована во Дворце бракосочетаний Новосибирска

28 июня 2024, 04:22
В Новосибирске поженились баскетболисты Анастасия Котюргина и Никита Иванов, молодоженов поздравила легендарная Ирина Минх, следует из сообщения регионального управления по делам ЗАГС.

В Новосибирске образовалась «баскетбольная семья»: узами брака сочетались спортивные звезды Анастасия Котюргина и Никита Иванов. Церемония прошла во Дворце бракосочетаний столицы Сибири, сообщили в областном управлении по делам ЗАГС.

Молодоженов поздравила легендарная баскетболистка, а ныне спортивный функционер Ирина Минх. Она рассказала, что тренировала Анастасию, когда та выступала за местную команду «Динамо-ГУВД» и была для нее «спортивной мамой».

Золотая медалистка, триумфатор Олимпийских игр в Барселоне и глава БК «Динамо» пожелала молодой спортивной семье счастливого будущего и увлекающихся баскетболом детей.

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Загс#Баскетбол#Анастасия Котюргина#Никита Иванов
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