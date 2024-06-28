После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске

В Новосибирске будут судить главу строительной фирмы, решившего сэкономить на ремонте крыши одного из детских садов региона. Чуть более чем через год, в августе 2023 года, кусок кровли от сильного ветра оторвался и тяжело травмировал воспитанницу дошкольного учреждения.