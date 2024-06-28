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Posted 28 июня, 04:57

Published 28 июня, 04:57

Modified 28 июня, 04:59

Updated 28 июня, 04:59

После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске

После экономного ремонта воспитанница детсада получила травму в Новосибирске

28 июня 2024, 04:57
Фото: Следственный комитет по Новосибирской области
В Новосибирске на скамье подсудимых оказался директор строительной организации, нарушивший контракт при ремонте крыши детсада, после которого воспитанница получила травму, следует из сообщения Следкома.

В Новосибирске будут судить главу строительной фирмы, решившего сэкономить на ремонте крыши одного из детских садов региона. Чуть более чем через год, в августе 2023 года, кусок кровли от сильного ветра оторвался и тяжело травмировал воспитанницу дошкольного учреждения.

В пресс-службе областного Следственного комитета рассказали, что обвиняемого будут судить по статье, предполагающей наказание за оказание услуг без соблюдения требований безопасности.

Экспертиза показала, что потерпевшая получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Суд#Детсад#Травма#Следственный комитет#Крыша#Следком#Пресс-служба#Строительная организация
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