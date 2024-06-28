Телевизионную вышку на левом берегу сносят в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
Здания бывшей телестанции «Мир» начали сносить в Ленинском районе на Горской улице. Вместе с ними под снос пошла и телевизионная вышка. Она полноценно не функционирует уже более двух лет (сначала она вещала 10-й телеканал, затем до прошлого года радио Record, а сейчас она не работает полностью).
Известно, что землю выкупила строительная компания. Читатели Atas.info предполагают, что на этом месте построят «очередной человейник» (Прим. ред. — многоэтажный дом).
Новосибирцы расстраиваются, что из их окон теперь не вид на легендарную высотку, а на стройку. Через пару лет у них будет вид уже не панорамный, а на очередной дом.