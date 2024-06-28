Телевизионную вышку на левом берегу сносят в Новосибирске

Здания бывшей телестанции «Мир» начали сносить в Ленинском районе на Горской улице. Вместе с ними под снос пошла и телевизионная вышка. Она полноценно не функционирует уже более двух лет (сначала она вещала 10-й телеканал, затем до прошлого года радио Record, а сейчас она не работает полностью).