Самовольное увеличение цен на ЖКХ в Новосибирске признали недействительным

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Проверка показала, что Департамент, нарушив закон о теплоснабжении, установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 систем теплоснабжения (ТЭЦ, котельных).
При этом отсутствовало соглашение с мэрией об исполнении схемы теплоснабжения города. Это повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения.
Тогда прокуратура обратилась в суд. Она требовала признать недействующим приказ Департамента. Суд удовлетворил иск. Пока решение можно обжаловать.