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Posted Сегодня, 01:56

Published Сегодня, 01:56

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Цены на ЖКХ росли

Самовольное увеличение цен на ЖКХ в Новосибирске признали недействительным

1 июля 2024, 01:56
Фото: 1MI
Цены на ЖКХ росли
Суд признал незаконным приказ новосибирского Департамента по тарифам, которым был установлен предельный уровень цен на тепловую энергию, подробности сообщили в прокуратуре.

Проверка показала, что Департамент, нарушив закон о теплоснабжении, установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 систем теплоснабжения (ТЭЦ, котельных).

При этом отсутствовало соглашение с мэрией об исполнении схемы теплоснабжения города. Это повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения.

Тогда прокуратура обратилась в суд. Она требовала признать недействующим приказ Департамента. Суд удовлетворил иск. Пока решение можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#ЖКХ#Прокуратура#Тарифы
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