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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Пострадал ребенок

4-летняя девочка пострадала при резком торможении троллейбуса в Новосибирске

2 июля 2024, 11:10
Фото: ГАИ
Пострадал ребенок
В Новосибирске произошло ДТП с троллейбусом: пострадал ребенок, подробности сообщили в ГАИ.

Все случилось 2 июля в обеденное время в Дзержинском районе. Водитель троллейбуса резко затормозил, в результате чего упала пассажирка. Это была девочка 2020 года рождения.

Ребенок пострадал. Ее доставили в больницу с травмами, характер которых не уточняется. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все причины и детали ДТП.

Напомним, ранее в Новосибирске разбилась юная пассажирка, которая сидела на пассажирском сидении мотоцикла.

Врезался ВАЗ: в Новосибирске юная пассажирка мотоцикла разбилась в ДТП
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Троллейбус
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