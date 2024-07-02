4-летняя девочка пострадала при резком торможении троллейбуса в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Все случилось 2 июля в обеденное время в Дзержинском районе. Водитель троллейбуса резко затормозил, в результате чего упала пассажирка. Это была девочка 2020 года рождения.
Ребенок пострадал. Ее доставили в больницу с травмами, характер которых не уточняется. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все причины и детали ДТП.
Напомним, ранее в Новосибирске разбилась юная пассажирка, которая сидела на пассажирском сидении мотоцикла.