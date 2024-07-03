12 человек не выжили после встречи с поездами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
За первые шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 20 случаев травмирования людей поездами, а 12 человек погибли. Четверо из пострадавших получили травмы только за одну неделю.
Основными причинами таких происшествий является невнимательность людей, гуляние по железнодорожным путям, прохождение через ж/д пути в наушниках, капюшоне или других вещах, ограничивающих видимость.
Некоторые пешеходы готовы на все, чтобы сократить путь. Например, ломают заборы на станциях.