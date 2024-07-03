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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Люди гибнут на ж/д путях

12 человек не выжили после встречи с поездами в Новосибирской области

3 июля 2024, 09:37
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Люди гибнут на ж/д путях
Названо число погибших и раненых пешеходов на железных дорогах в Новосибирске и области, данные озвучили в ЗСЖД.

За первые шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области произошло 20 случаев травмирования людей поездами, а 12 человек погибли. Четверо из пострадавших получили травмы только за одну неделю.

Основными причинами таких происшествий является невнимательность людей, гуляние по железнодорожным путям, прохождение через ж/д пути в наушниках, капюшоне или других вещах, ограничивающих видимость.

Некоторые пешеходы готовы на все, чтобы сократить путь. Например, ломают заборы на станциях.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Поезд#Ж/д пути
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