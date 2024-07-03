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Posted Сегодня, 03:29

Published Сегодня, 03:29

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Updated Сегодня, 03:31

Поезд сбил пешехода

Почтовый поезд насмерть сбил девушку в Новосибирске

3 июля 2024, 03:29
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Поезд сбил пешехода
В Новосибирске молодая женщина лишилась жизни, идя по железнодорожным путям, подробности сообщает транспортная полиция.

Все случилось накануне ночью. Женщина, которой 25 лет, шла по ж/д путям, по мосту над Ипподромской магистралью. В это время проезжал поезд, перевозивший почту.

Сибирячка не услышала сигналов машиниста. Столкновения избежать не удалось. Хоть поезд и начал экстренно тормозить, но это занимает больше времени.

Пешеход получила серьезные травмы. На место ДТП вызвали скорую. В результате, пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#Поезд#18+
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