Почтовый поезд насмерть сбил девушку в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Все случилось накануне ночью. Женщина, которой 25 лет, шла по ж/д путям, по мосту над Ипподромской магистралью. В это время проезжал поезд, перевозивший почту.
Сибирячка не услышала сигналов машиниста. Столкновения избежать не удалось. Хоть поезд и начал экстренно тормозить, но это занимает больше времени.
Пешеход получила серьезные травмы. На место ДТП вызвали скорую. В результате, пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.