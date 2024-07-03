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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:46

Седьмое место в рейтинге «IQ городов» среди миллионников занял Новосибирск

Седьмое место в рейтинге «IQ городов» среди миллионников занял Новосибирск

3 июля 2024, 04:44
Фото: Минцифры НСО
Новосибирск занял седьмое место в рейтинге по цифровизации городов-миллионников России.

Рейтинг «IQ городов» подведен по результатам 2023 года, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Город занял седьмое место.

Как заявил начальник городского департамента связи и информатизации Максим Русин, для Новосибирска это — хорошая мотивация.

«За полученной оценкой стоит большая командная работа по повышению качества жизни горожан, которым цифровые и инфраструктурные решения помогают создать комфортные условия проживания в городе в различных сферах: от здравоохранения и образования до безопасности, развития городской среды и жилищно-коммунального хозяйства», — полагает чиновник.

Сейчас в столице Сибири цифровая трансформация продолжается во всех отраслях муниципального хозяйства. В нынешнем году в городе началась реализация совместных проектов с правительством Новосибирской области.

«IQ городов» рассчитывается для двух сотен городов России, участвующих в проекте «Умный город». Новосибирск попал в группу крупнейших городов с населением ьолее миллиона человек. Задача — в следующем году выйти в лидеры.

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