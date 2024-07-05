Школьнику подростки прострелили глаз на детской площадке в Новосибирске

Один из них выстрелил в глаз 11-летнему ребенку. Пуля попала в нижнее веко и едва не задела глазное яблоко. Истекающего кровью пострадавшего привезли в больницу. Ему извлекли пульку. Сам же стрелок с места происшествия сразу же убежал. Предполагается, что он стрелял из пневматики.