Школьнику подростки прострелили глаз на детской площадке в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Дети играли на площадке в Первомайском районе Новосибирска 4 июля. К ним подошли ребята постарше и предложили стать их соперниками. Школьники отказали, так как были слабее физически. Такой ответ возмутил хулиганов, рассказывают очевидцы в соцсетях.
Один из них выстрелил в глаз 11-летнему ребенку. Пуля попала в нижнее веко и едва не задела глазное яблоко. Истекающего кровью пострадавшего привезли в больницу. Ему извлекли пульку. Сам же стрелок с места происшествия сразу же убежал. Предполагается, что он стрелял из пневматики.
Родители заявили в полицию. Теперь проводится проверка, выясняются все детали инцидента.