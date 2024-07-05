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Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Мальчик пострадал

Школьнику подростки прострелили глаз на детской площадке в Новосибирске

5 июля 2024, 03:08
Фото: 1MI
Мальчик пострадал
В Новосибирске ребенку стреляли в глаз подростки: полиция проводит проверку.

Дети играли на площадке в Первомайском районе Новосибирска 4 июля. К ним подошли ребята постарше и предложили стать их соперниками. Школьники отказали, так как были слабее физически. Такой ответ возмутил хулиганов, рассказывают очевидцы в соцсетях.

Один из них выстрелил в глаз 11-летнему ребенку. Пуля попала в нижнее веко и едва не задела глазное яблоко. Истекающего кровью пострадавшего привезли в больницу. Ему извлекли пульку. Сам же стрелок с места происшествия сразу же убежал. Предполагается, что он стрелял из пневматики.

Родители заявили в полицию. Теперь проводится проверка, выясняются все детали инцидента.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школьники#Полиция#Подростки#Стрельба
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