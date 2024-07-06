Сорвало шифер с крыши школы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Искитимском районе Новосибирской области вечером в пятницу, 5 июля, сильнейший ветер сорвал шифер с крыши средней школы деревни Гилево, о происшествии сообщил паблик районной администрации в ВК.
Один из местных жителей рассказал, что порывы ветра запросто выворачивали из земли массивные тополя. К счастью, пострадавших нет.
Кроме того, стихия привела к аварийному отключению электричества в нескольких селах, в том числе в Новолоктях и Горевке. На ликвидацию аварий понадобилось несколько часов.
Сейчас аварийщики Искитимского района наводят на улицах населенных пунктов порядок, рассказали в администрации.