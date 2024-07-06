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Updated Сегодня, 03:16

Сорвало шифер с крыши школы в Новосибирской области

Сорвало шифер с крыши школы в Новосибирской области

6 июля 2024, 03:14
Фото: соцсети
В Искитимском районе Новосибирской области подсчитывают ущерб от разбушевавшегося ураганного ветра, следует из сообщения местной администрации.

В Искитимском районе Новосибирской области вечером в пятницу, 5 июля, сильнейший ветер сорвал шифер с крыши средней школы деревни Гилево, о происшествии сообщил паблик районной администрации в ВК.

Один из местных жителей рассказал, что порывы ветра запросто выворачивали из земли массивные тополя. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, стихия привела к аварийному отключению электричества в нескольких селах, в том числе в Новолоктях и Горевке. На ликвидацию аварий понадобилось несколько часов.

Сейчас аварийщики Искитимского района наводят на улицах населенных пунктов порядок, рассказали в администрации.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Авария#Ураган#Ветер#Искитимский район
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