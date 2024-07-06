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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Ураган оставил без света пригороды Новосибирска

Ураган оставил без света пригороды Новосибирска

6 июля 2024, 03:42
Фото: 1MI
Под Новосибирском ураганный ветер с грозой стал причиной отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах.

Под Новосибирском утром в субботу, 5 июля, аварийные бригады региональных электрических сетей продолжают ликвидацию пронесшегося накануне урагана с дождем. В РЭС сообщили, что свет отключился из-за перехлеста проводов, падений на них деревьев и аварий с изоляторами.

Аварийным бригадам пришлось работать в условиях темноты и непогоды. После утреннего осмотра мест отключений энергетики пообещали восстановить подачу электричества к 10 утра.

Известно, что стихия оставила без электричества примерно четыре тысячи жителей пригородов столицы Сибири, сообщает VN.ru.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Авария#Ураган#Дождь#Электроснабжение
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