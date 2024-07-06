Ураган оставил без света пригороды Новосибирска

Под Новосибирском утром в субботу, 5 июля, аварийные бригады региональных электрических сетей продолжают ликвидацию пронесшегося накануне урагана с дождем. В РЭС сообщили, что свет отключился из-за перехлеста проводов, падений на них деревьев и аварий с изоляторами.