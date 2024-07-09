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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Проезд ограничен

Проезд автомобилей ограничили в Заельцовском районе Новосибирска

9 июля 2024, 04:51
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проезд ограничен

Новосибирцев предупредили об ограничении проезда в Заельцовском районе

В Новосибирске ввели ограничения для проезда машин в Заельцовском районе, сообщили в мэрии.

Движение ограничили на двух улицах. Теперь сложнее стало проехать по Деповской и Кропоткина. Там сузили дорогу сразу на три метра. Это касается участка проезжей части у здания №4 на Деповской и дома №108/1 на Кропоткина.

Такие изменения в дорожном движении связаны с ремонтными работами на теплотрассе. Ограничения сохранятся до 21 июля. Их снимут после завершения ремонта.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться знаками.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Проезд
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