Проезд автомобилей ограничили в Заельцовском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Движение ограничили на двух улицах. Теперь сложнее стало проехать по Деповской и Кропоткина. Там сузили дорогу сразу на три метра. Это касается участка проезжей части у здания №4 на Деповской и дома №108/1 на Кропоткина.
Такие изменения в дорожном движении связаны с ремонтными работами на теплотрассе. Ограничения сохранятся до 21 июля. Их снимут после завершения ремонта.
Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться знаками.