Дива из Новосибирска Лена Ленина показала переписку с умершей от рака Заворотнюк

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Когда-то писательница Лена Ленина и актриса, звезда сериала «Наша няня» Анастасия Заворотнюк стали близко общаться. Они встречались на культурных мероприятиях.
Однако со временем Анастасия стала отдаляться от всех друзей. Мало кто знал, что у нее начала развиваться болезнь. У нее диагностировали рак головного мозга пять лет назад.
В последней переписке Ленина поздравила Настю с днем рождения и сообщила, что подарит ей мебель. В ответ она не получила ни одного сообщения. Переписка была еще в 2019-м году:
Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года. С ней до конца были родные и близкие. Так прокомментировала смерть своей подруги Лена Ленина, попросив журналистов не публиковать снимки Анастасии во время болезни.