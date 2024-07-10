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Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Они были хорошими знакомыми

Дива из Новосибирска Лена Ленина показала переписку с умершей от рака Заворотнюк

10 июля 2024, 03:59
Фото: соцсети Лены Лениной
Они были хорошими знакомыми
Последнюю переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк раскрыла бизнесвумен Лена Ленина, которая родилась в Новосибирске.

Когда-то писательница Лена Ленина и актриса, звезда сериала «Наша няня» Анастасия Заворотнюк стали близко общаться. Они встречались на культурных мероприятиях.

Однако со временем Анастасия стала отдаляться от всех друзей. Мало кто знал, что у нее начала развиваться болезнь. У нее диагностировали рак головного мозга пять лет назад.

В последней переписке Ленина поздравила Настю с днем рождения и сообщила, что подарит ей мебель. В ответ она не получила ни одного сообщения. Переписка была еще в 2019-м году:

Фото: соцсети

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года. С ней до конца были родные и близкие. Так прокомментировала смерть своей подруги Лена Ленина, попросив журналистов не публиковать снимки Анастасии во время болезни.

Фото: соцсети
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк — причина смерти
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