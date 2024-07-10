Инвалиды рассказали о проблемах с «доступной средой» в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Новосибирские инвалиды рассказали о проблемах с «доступной средой», до сих пор существующих в столице Сибири. Например, на недавнюю организованную Ленинской районной организацией Всероссийского общества инвалидов прогулку на теплоходе, новосибирцам пришлось пробираться через абсолютно неприспособленный для этого причал.
Чтобы добраться до водного транспорта, нужно преодолеть почти разрушенную лестницу и пандус, не совпадающий с шириной коляски. Тем не менее люди с ограничениями по здоровью утверждают, что в Новосибирске к таким, как они, отношение заметно меняется. По словам Галины Хорошуновой, она уже побывала на экскурсиях в Сузуне и Колывани, а прошлой зимой смогла посетить все театры города.
Лариса Пескарева пожаловалась на парковки. По ее словам, парковок для инвалидов крайне не хватает у поликлиник, а те, что есть, зачастую заняты обычными машинами.
Старшие дочери Ларисы страдают ДЦП, поэтому она рассказала о проблемах с получением высшего образования. Дети с ДЦП в школе сдают Государственный выпускной экзамен, но он при поступлении в вуз не учитывается, пишет ЧС-инфо.