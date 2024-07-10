Инвалиды рассказали о проблемах с «доступной средой» в Новосибирске

Чтобы добраться до водного транспорта, нужно преодолеть почти разрушенную лестницу и пандус, не совпадающий с шириной коляски. Тем не менее люди с ограничениями по здоровью утверждают, что в Новосибирске к таким, как они, отношение заметно меняется. По словам Галины Хорошуновой, она уже побывала на экскурсиях в Сузуне и Колывани, а прошлой зимой смогла посетить все театры города.