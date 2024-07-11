Эксперты определят причину гибели молодого новосибирца, найденного на Петухова

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В Новосибирске в квартире жилого дома на улице Петухова в среду, 10 июля, обнаружили труп 35-летнего мужчины. Как сообщили Atas.Info в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным криминальной составляющей в смерти хозяина квартиры не обнаружено.
Известно, что сотрудников городской аварийно-спасательной службы вызвали соседи умершего. Новосибирцы забеспокоились, когда обнаружили, что их долгое время болевший сосед не дает о себе знать.
В полиции добавили, что по данному факту скоро будут проведены все необходимые экспертизы.