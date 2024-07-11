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Published Сегодня, 05:44

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Updated Сегодня, 05:46

Эксперты определят причину гибели молодого новосибирца, найденного на Петухова

Эксперты определят причину гибели молодого новосибирца, найденного на Петухова

11 июля 2024, 05:44
Фото: МАСС
В Затулинском жилмассиве Новосибирска в запертой квартире нашли тело 35-летнего местного жителя, сообщили Atas.Info в областном управлении полиции.

В Новосибирске в квартире жилого дома на улице Петухова в среду, 10 июля, обнаружили труп 35-летнего мужчины. Как сообщили Atas.Info в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным криминальной составляющей в смерти хозяина квартиры не обнаружено.

Известно, что сотрудников городской аварийно-спасательной службы вызвали соседи умершего. Новосибирцы забеспокоились, когда обнаружили, что их долгое время болевший сосед не дает о себе знать.

В полиции добавили, что по данному факту скоро будут проведены все необходимые экспертизы.

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#Юрий Фомиченко#Криминал#Происшествия#Труп#Экспертиза
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