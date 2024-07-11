Эксперты определят причину гибели молодого новосибирца, найденного на Петухова

В Новосибирске в квартире жилого дома на улице Петухова в среду, 10 июля, обнаружили труп 35-летнего мужчины. Как сообщили Atas.Info в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным криминальной составляющей в смерти хозяина квартиры не обнаружено.