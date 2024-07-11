Поддержат участников СВО и увеличат зарплату бюджетникам в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Депутаты Заксобрания Новосибирской области единогласно приняли поправки в региональный бюджет. В числе приоритетов властей региона оказалась поддержка участников СВО и повышение заработной платы работникам бюджетных организаций.
По словам губернатора Андрея Травникова, большинство поправок связаны с финансированием социальных обязательств.
«Это социальная поддержка участников СВО и их семей, поддержка многодетных семей и обеспечение индексирования заработной платы бюджетников. В связи с тем, что темп роста средних зарплат по экономике выше, чем мы ожидали, а наши обязательства — поддерживать точно такие же темпы индексации заработных плат бюджетников, добавляются дополнительные средства для того, чтобы это сделать», — пояснил глава региона.
Помимо социальной сферы, уделено внимание и строительной отрасли. Среди ключевых задач — уточнение плана финансирования возведения объектов, исходя из готовности проектно-сметной документации, успешности прохождения экспертизы, проведения торгов и соблюдения строительных графиков выполнения физических объемов работ, сообщили в пресс-службе правительства области.