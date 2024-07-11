Поддержат участников СВО и увеличат зарплату бюджетникам в Новосибирской области

Помимо социальной сферы, уделено внимание и строительной отрасли. Среди ключевых задач — уточнение плана финансирования возведения объектов, исходя из готовности проектно-сметной документации, успешности прохождения экспертизы, проведения торгов и соблюдения строительных графиков выполнения физических объемов работ, сообщили в пресс-службе правительства области.