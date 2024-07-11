Появилось видео переворота «шашечника» на Nissan March в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
В Новосибирске вечером в среду, 10 июля, мужчина за рулем Nissan March столкнулся с попутным Mitsubishi Lancer и перевернулся, под корпусом машины оказался один из пассажиров. О происшествии сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
Очевидцы рассказали, что водитель решил «поиграть в шашки». Перед въездом на Димитровский мост он принялся довольно агрессивно обгонять другие машины, опасно перестраиваясь из ряда в ряд.
В итоге автомобиль нарушителя зацепился за Mitsubishi Lancer и оказался на крыше, несколько раз перевернувшись. Медицинская помощь никому не понадобилась.