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Published Сегодня, 05:04

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Updated Сегодня, 05:06

Появилось видео переворота «шашечника» на Nissan March в Новосибирске

Появилось видео переворота «шашечника» на Nissan March в Новосибирске

11 июля 2024, 05:04
Фото: 1MI
В Новосибирске водитель малолитражки с агрессивной манерой вождения перевернулся перед Димитровским мостом и придавил пассажира, сообщают соцсети.

В Новосибирске вечером в среду, 10 июля, мужчина за рулем Nissan March столкнулся с попутным Mitsubishi Lancer и перевернулся, под корпусом машины оказался один из пассажиров. О происшествии сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

Очевидцы рассказали, что водитель решил «поиграть в шашки». Перед въездом на Димитровский мост он принялся довольно агрессивно обгонять другие машины, опасно перестраиваясь из ряда в ряд.

В итоге автомобиль нарушителя зацепился за Mitsubishi Lancer и оказался на крыше, несколько раз перевернувшись. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Mitsubishi Lancer#Nissan March#Агрессивная езда
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