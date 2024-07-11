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Пробежка

Тренер с садистскими наклонностями из Новосибирска заинтересовал главу СКР Бастрыкина

11 июля 2024, 01:42
Фото: 1MI
Пробежка

Тренер с садистскими наклонностями из Новосибирска заинтересовал Бастрыкина

О странных методах тренировки лиц, у которых имеются физические особенности, заявила травмированная девушка из Новосибирска, после чего доклад о ситуации затребовал глава СКР.

Девушка с ДЦП получила перелом ноги, выполняя требования тренера из Новосибирска. Он, несмотря на наличие у подопечной особенностей физического развития, заставлял ее выполнять нормативы, установленные для здоровых спортсменов.

В начале лета чемпионка по плаванию Алина Сотова сломала ногу во время пробежки, от которой тренер не стал ее освобождать. Спортсменка не стала замалчивать ситуацию и рассказала о произошедшем.

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История с травмированием новосибирской спортсменки с ДЦП дошла до СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о результатах проверки по делу.

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