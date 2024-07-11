Тренер с садистскими наклонностями из Новосибирска заинтересовал главу СКР Бастрыкина

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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Девушка с ДЦП получила перелом ноги, выполняя требования тренера из Новосибирска. Он, несмотря на наличие у подопечной особенностей физического развития, заставлял ее выполнять нормативы, установленные для здоровых спортсменов.
В начале лета чемпионка по плаванию Алина Сотова сломала ногу во время пробежки, от которой тренер не стал ее освобождать. Спортсменка не стала замалчивать ситуацию и рассказала о произошедшем.
История с травмированием новосибирской спортсменки с ДЦП дошла до СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о результатах проверки по делу.