У экс-депутата забрали дорогую машину и землю в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Имущество бывшего депутата забрали в государственную собственность по причине того, что он его не задекларировал. Речь идет о народном избраннике из Колыванского района.
Выяснилось, что у семьи числился в собственности автомобиль и земельный участок. Их общая стоимость составляла 1,5 млн рублей. Вот только депутат в декларации этого уточнять не стал.
Этот факт выявили. Прокуратура обратилась в суд. Имущество было обращено в доход страны. Апелляция ответчика не помогла.