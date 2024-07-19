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Published Сегодня, 05:33

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Депутат скрыл имущество

У экс-депутата забрали дорогую машину и землю в Новосибирской области

19 июля 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney
Депутат скрыл имущество
У бывшего депутата в доход государства забрали автомобиль и другое имущество, подробности дали в прокуратуре региона.

Имущество бывшего депутата забрали в государственную собственность по причине того, что он его не задекларировал. Речь идет о народном избраннике из Колыванского района.

Выяснилось, что у семьи числился в собственности автомобиль и земельный участок. Их общая стоимость составляла 1,5 млн рублей. Вот только депутат в декларации этого уточнять не стал.

Этот факт выявили. Прокуратура обратилась в суд. Имущество было обращено в доход страны. Апелляция ответчика не помогла.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Имущество#Колыванский район#Государство
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