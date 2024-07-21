Водитель квадроцикла погиб на полевой дороге в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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В Черепановском районе Новосибирской области в субботу, 20 июля, мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проселочной дороге между селами Гусельниково и Медведское, рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Квадроциклом управлял родившийся в 1972 году мужчина, авария случилось около 17 часов. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, но травмы оказались слишком серьезными, и через несколько часов он скончался.
Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.