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Водитель квадроцикла погиб на полевой дороге в Новосибирской области

Водитель квадроцикла погиб на полевой дороге в Новосибирской области

21 июля 2024, 09:44
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Черепановском районе мужчина перевернулся на квадроцикле и через несколько часов умер в больнице, следует из сообщения Госавтоинспекции Новосибирской области.

В Черепановском районе Новосибирской области в субботу, 20 июля, мужчина перевернулся на квадроцикле и погиб. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проселочной дороге между селами Гусельниково и Медведское, рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Квадроциклом управлял родившийся в 1972 году мужчина, авария случилось около 17 часов. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, но травмы оказались слишком серьезными, и через несколько часов он скончался.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы и дорожной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Черепановский район#Госавтоинспекция#Квадроцикл
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