Сын посадил на цепь свою мать и запер ее дома в Новосибирской области

Все случилось весной 2024 года в поселке Новые Решеты. 20-летний сын поругался со своей матерью. В порыве ярости он достал металлическую цепь для рогатого скота, затем ударил женщину и обмотал ее ногу цепью, застегнув замок. Второй конец он привязал к печи. Парень был физически сильнее родительницы, поэтому труда ему это не составило. Затем он вышел из дома, заперев его на замок.