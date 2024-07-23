Сын посадил на цепь свою мать и запер ее дома в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Все случилось весной 2024 года в поселке Новые Решеты. 20-летний сын поругался со своей матерью. В порыве ярости он достал металлическую цепь для рогатого скота, затем ударил женщину и обмотал ее ногу цепью, застегнув замок. Второй конец он привязал к печи. Парень был физически сильнее родительницы, поэтому труда ему это не составило. Затем он вышел из дома, заперев его на замок.
Спустя время соседка услышала крики и стуки. Она поняла, что дело неладное. Когда суть происходящего уже была ясна, то она попыталась вскрыть дверь гвоздодером, что ей и удалось сделать.
Женщину от цепи освободили полицейские. Свою вину подозреваемый признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.