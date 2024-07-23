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Published Сегодня, 05:39

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Парень заковал свою мать

Сын посадил на цепь свою мать и запер ее дома в Новосибирской области

23 июля 2024, 05:39
Фото: Прокуратура НСО
Парень заковал свою мать
В Новосибирской области сын посадил на цепь свою мать во время ссоры, детали дела раскрыли в прокуратуре.

Все случилось весной 2024 года в поселке Новые Решеты. 20-летний сын поругался со своей матерью. В порыве ярости он достал металлическую цепь для рогатого скота, затем ударил женщину и обмотал ее ногу цепью, застегнув замок. Второй конец он привязал к печи. Парень был физически сильнее родительницы, поэтому труда ему это не составило. Затем он вышел из дома, заперев его на замок.

Спустя время соседка услышала крики и стуки. Она поняла, что дело неладное. Когда суть происходящего уже была ясна, то она попыталась вскрыть дверь гвоздодером, что ей и удалось сделать.

Женщину от цепи освободили полицейские. Свою вину подозреваемый признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Уголовное дело
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