Держал на цепи: новосибирец приковал своего знакомого и запер в погребе

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
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Updated Сегодня, 01:46
По уголовному делу в отношении жителя рабочего поселка Маслянино было утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и краже.
По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый находился в снятом им доме и пил алкоголь вместе со знакомым. Он предложил последнему зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Однако потерпевший отказался, что вызвало гнев обвиняемого.
Уйти жертве из дома не удалось: злоумышленник ударил его по лицу и принес металлическую цепь, которую пристегнул к ноге потерпевшего. Затем он заставил его спуститься в погреб, где пристегнул другой конец цепи к лестнице. После чего обвиняемый закрыл погреб и продолжил пить, сообщив потерпевшему, что он останется там до утра.
Через некоторое время обвиняемый открыл погреб, отстегнул цепь и вывел знакомого наружу. Затем он отвел его в другую комнату, где забрал у него мобильный телефон и пристегнул конец цепи к батарее, чтобы он не смог сбежать.
Когда агрессор уснул, потерпевший снял цепь и убежал. В итоге мужчина проснулся, обнаружил, что потерпевший убежал, он решил сдать его телефон в ломбард. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.