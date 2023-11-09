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Обвиняемый цепью приковал знакомого к батарее

Держал на цепи: новосибирец приковал своего знакомого и запер в погребе

9 ноября 2023, 01:44
Фото: 1MI
Обвиняемый цепью приковал знакомого к батарее

Новосибирец приковал цепью и запер в погребе своего знакомого

Новосибирец обвиняется в незаконном лишении свободы своего знакомого, а также краже: он держал человека на цепи, сообщают в прокуратуре.

По уголовному делу в отношении жителя рабочего поселка Маслянино было утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в незаконном лишении свободы и краже.

По данным следствия, в апреле 2023 года обвиняемый находился в снятом им доме и пил алкоголь вместе со знакомым. Он предложил последнему зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Однако потерпевший отказался, что вызвало гнев обвиняемого.

Уйти жертве из дома не удалось: злоумышленник ударил его по лицу и принес металлическую цепь, которую пристегнул к ноге потерпевшего. Затем он заставил его спуститься в погреб, где пристегнул другой конец цепи к лестнице. После чего обвиняемый закрыл погреб и продолжил пить, сообщив потерпевшему, что он останется там до утра.

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Через некоторое время обвиняемый открыл погреб, отстегнул цепь и вывел знакомого наружу. Затем он отвел его в другую комнату, где забрал у него мобильный телефон и пристегнул конец цепи к батарее, чтобы он не смог сбежать.

Когда агрессор уснул, потерпевший снял цепь и убежал. В итоге мужчина проснулся, обнаружил, что потерпевший убежал, он решил сдать его телефон в ломбард. Уголовное дело направлено в Черепановский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

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