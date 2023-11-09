Держал на цепи: новосибирец приковал своего знакомого и запер в погребе

Уйти жертве из дома не удалось: злоумышленник ударил его по лицу и принес металлическую цепь, которую пристегнул к ноге потерпевшего. Затем он заставил его спуститься в погреб, где пристегнул другой конец цепи к лестнице. После чего обвиняемый закрыл погреб и продолжил пить, сообщив потерпевшему, что он останется там до утра.