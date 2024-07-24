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Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске

Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске

24 июля 2024, 13:22
Фото: 1MI
В Новосибирске вода из-под земли затопила улицу Кошурникова, сообщают очевидцы.

В Новосибирске очередной фонтан воды из-под асфальта вновь затопил дорогу. На этот раз недоразумение случилось на улице Кошурникова в Дзержинском районе, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.

Ребенок, увидевший потоп из окна автомобиля был весьма удивлен и не мог сообразить — море это, или речка.

Подписчики паблика же советуют свозить на это место приехавшего в столицу Сибири премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Прорывы за прорывами. Все эти годы в коммуникации ничего не вкладывали, кроме как точечных ремонтов и то по факту прорывов. Вот и результат не заставил себя ждать, результат казнокрадства и взяточничества вырвался на поверхность», — резюмирует Аксинья Щербакова.
Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Ремонт#Подземный фонтан#Улица Кошурникова#Вода из-под земли#Коммуникации
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