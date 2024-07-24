Подземный фонтан превратил в «море» улицу Кошурникова в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Новосибирске очередной фонтан воды из-под асфальта вновь затопил дорогу. На этот раз недоразумение случилось на улице Кошурникова в Дзержинском районе, сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.
Ребенок, увидевший потоп из окна автомобиля был весьма удивлен и не мог сообразить — море это, или речка.
Подписчики паблика же советуют свозить на это место приехавшего в столицу Сибири премьер-министра страны Михаила Мишустина.
«Прорывы за прорывами. Все эти годы в коммуникации ничего не вкладывали, кроме как точечных ремонтов и то по факту прорывов. Вот и результат не заставил себя ждать, результат казнокрадства и взяточничества вырвался на поверхность», — резюмирует Аксинья Щербакова.