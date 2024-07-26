Чуйский тракт планируют расширить в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 03:32
Новосибирск — крупный транзитный узел, поэтому тут важно развивать федеральные дорогие, которые примыкают к городу. Одна из таких дорог — «Чуйский тракт», заявил глава региона Андрей Травников. Тема была обозначена в ходе консультаций министерства транспорта Новосибирской области с министерством транспорта России.
Сейчас движение по «Чуйскому тракту» перегружено, особенно в зоне Академгородка и Бердска. В связи с этим требуется расширение автомобильной дороги с двух до четырех полос движения.
«Сибуправтодор» получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию капремонта первого участка от Искитима до станции Евсино. Протяженность участка 10,7 км.
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 „Чуйский тракт“ позволит обеспечить существующий трафик создав комфорт и безопасность движения туристическому потоку и увеличить количество перевезенных грузов», — прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Чтобы дороги не перегружались, а также транзитный трафик был на высоком уровне, в регионе реализуются проекты строительства обходов и транзитов. Сейчас продолжается строительство Восточного обхода Новосибирска от села Гусиный брод до поселка Кольцово.