atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

Дорогу расширят

Чуйский тракт планируют расширить в Новосибирской области

26 июля 2024, 02:56
Фото: 1MI
Дорогу расширят
Вопросы по реализации проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», предполагающего расширение дорожного полотна с двух до четырех полос движения, обсудили в ходе рабочей встречи председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников.

Новосибирск — крупный транзитный узел, поэтому тут важно развивать федеральные дорогие, которые примыкают к городу. Одна из таких дорог — «Чуйский тракт», заявил глава региона Андрей Травников. Тема была обозначена в ходе консультаций министерства транспорта Новосибирской области с министерством транспорта России.

Сейчас движение по «Чуйскому тракту» перегружено, особенно в зоне Академгородка и Бердска. В связи с этим требуется расширение автомобильной дороги с двух до четырех полос движения.

«Сибуправтодор» получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» на проектную документацию капремонта первого участка от Искитима до станции Евсино. Протяженность участка 10,7 км.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 „Чуйский тракт“ позволит обеспечить существующий трафик создав комфорт и безопасность движения туристическому потоку и увеличить количество перевезенных грузов», — прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Чтобы дороги не перегружались, а также транзитный трафик был на высоком уровне, в регионе реализуются проекты строительства обходов и транзитов. Сейчас продолжается строительство Восточного обхода Новосибирска от села Гусиный брод до поселка Кольцово.

Новосибирский губернатор поддержал развитие инфраструктуры лагеря «Юнармеец»
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще больше военных могут стать операторами БПЛА в новосибирских подразделенияхУсловия для талантливых детей в СУНЦ НГУ оценил премьер-министр МишустинПоявилось видео приезда премьер-министра Мишустина в новосибирский Академгородок
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Строительство#Капремонт#Чуйский тракт#Расширение
Подпишитесь
Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске
Сегодня, 02:04
Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
Сегодня, 04:10
Штрафующую водителей камеру поставили на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Почти полтонны грязных арбузов забрали у мигрантов-нелегалов из Новосибирска
Сегодня, 01:26
Прогноз погоды на август-2024: ждать ли снова жары?
Вчера, 16:40
Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожник
Вчера, 12:54