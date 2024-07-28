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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Мужчина онанировал на глазах у людей

Престарелый эксгибиционист с лазером пугает жителей Новосибирска

28 июля 2024, 04:12
Фото: 1MI
Мужчина онанировал на глазах у людей
В самом центре Новосибирска бродит пенсионер-эксбиционист, о чем рассказали очевидцы в соцсетях.

Горожане заметили пожилого мужчину 27 июля, под мостом на Октябрьской магистрали. Новосибирец якобы спустил штаны и привлекал внимание прохожих лазерной указкой, светив им в глаза.

«В кустах стоял дед с указкой, он начал светить нам в глаза, мы повернули головы и увидели как он в одной рубашке и в штанах, спущенных по колено, и трогает себя», — рассказали сибирячки в соцсетях.

В полиции сообщили, что заявлений на эксбициониста к ним не поступало. Наряды правоохранителей предупредили о гуляющем без штанов мужчине. Они будут пресекать такие ситуации, если это попадет под их поле зрения.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Пенсионер#Онанизм
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