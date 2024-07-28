Престарелый эксгибиционист с лазером пугает жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Горожане заметили пожилого мужчину 27 июля, под мостом на Октябрьской магистрали. Новосибирец якобы спустил штаны и привлекал внимание прохожих лазерной указкой, светив им в глаза.
«В кустах стоял дед с указкой, он начал светить нам в глаза, мы повернули головы и увидели как он в одной рубашке и в штанах, спущенных по колено, и трогает себя», — рассказали сибирячки в соцсетях.
В полиции сообщили, что заявлений на эксбициониста к ним не поступало. Наряды правоохранителей предупредили о гуляющем без штанов мужчине. Они будут пресекать такие ситуации, если это попадет под их поле зрения.