Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В регионе продолжается контроль за миграционной обстановкой. Всего за одну неделю в Новосибирскую область въехало 8803 иностранца. Покинуло область 8434 гражданина других стран.
Всю неделю полицейские и другие представители администрация проверяли 22 объекта, включая места розничной торговли, стройку и жилого сектора.
Было пресечено 138 административных правонарушений. За пределы России выдворено 45 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила нахождения на территории страны.