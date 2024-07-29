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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Мигранты уехали на родину

Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области

29 июля 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты уехали на родину
Десятки мигрантов отправили на родину из России, сообщил замначальника новосибирского МВД Кирилл Травин.

В регионе продолжается контроль за миграционной обстановкой. Всего за одну неделю в Новосибирскую область въехало 8803 иностранца. Покинуло область 8434 гражданина других стран.

Всю неделю полицейские и другие представители администрация проверяли 22 объекта, включая места розничной торговли, стройку и жилого сектора.

Было пресечено 138 административных правонарушений. За пределы России выдворено 45 нелегальных мигрантов, которые нарушили правила нахождения на территории страны.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Нелегалы#Выдворение
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