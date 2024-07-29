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Новосибирский «Человек-паук» попал на видео, спускаясь вниз по балконам с 22 этажа

Новосибирский «Человек-паук» попал на видео, спускаясь вниз по балконам с 22 этажа

29 июля 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Затулинском жилмассиве Новосибирска молодой человек пытался спуститься с 22 этажа по балконам с помощью рук и ног, но был остановлен очевидцами.

В Новосибирске жители Затулинского жилмассива стали свидетелями пока необъяснимого поступка «человека-паука»: мужчина пытался спуститься с 22 этажа дома № 105 на улице Петухова. Несмотря на то, что спускался он весьма сноровисто, очевидцы предпочли затащить его на один из балконов.

В управлении полиции по Новосибирской области Atas.Info сообщили, что сообщение об инциденте поступило, и на место происшествия был направлен наряд. В итоге данный гражданин был передан в специализированное медицинское учреждение.

Новосибирцы же в своих комментариях предположили, что герой видеоролика был под воздействием запрещенных препаратов, либо убегал от ревнивого мужа.

Видео: соцсети
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Затулинский жилмассив#Человек-паук#Петухова
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