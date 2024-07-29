Новосибирский «Человек-паук» попал на видео, спускаясь вниз по балконам с 22 этажа

В Новосибирске жители Затулинского жилмассива стали свидетелями пока необъяснимого поступка «человека-паука»: мужчина пытался спуститься с 22 этажа дома № 105 на улице Петухова. Несмотря на то, что спускался он весьма сноровисто, очевидцы предпочли затащить его на один из балконов.