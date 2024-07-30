Мать простила сына, за то что тот держал ее на цепи под Новосибирском

Все случилось этой весной в поселке Новые Решеты. Дмитрий Зайцев вернулся домой с работы. Там он разозлился на свою мать, которая была в запое две недели. Сын ударил родительницу один раз по ноге, затем пошел за цепью, приковал женщину и ушел снова на работу.