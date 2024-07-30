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Мужчину освободили

Мать простила сына, за то что тот держал ее на цепи под Новосибирском

30 июля 2024, 06:58
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Мужчину освободили
В Новосибирской области прекратили разбирательство по делу, когда сын приковал к печи свою мать, подробности сообщили в судебном департаменте.

Все случилось этой весной в поселке Новые Решеты. Дмитрий Зайцев вернулся домой с работы. Там он разозлился на свою мать, которая была в запое две недели. Сын ударил родительницу один раз по ноге, затем пошел за цепью, приковал женщину и ушел снова на работу.

В это время сибирячка пыталась освободиться, кричала и дозвалась соседку. Та, вместе с полицией, помогла ей избавиться от злополучной цепи. Тогда мужчину обвинили в незаконном лишении человека свободы.

Ему грозило реальное наказание. Однако, дело было прекращено в связи с примирением сторон. Сын попросил прощения у матери, а та на него больше зла не держала. Ходатайство о прекращении дела было удовлетворено. Решение еще можно обжаловать.

Сын посадил на цепь свою мать и запер ее дома в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мать#Оправдание
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