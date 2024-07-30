Мать простила сына, за то что тот держал ее на цепи под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Все случилось этой весной в поселке Новые Решеты. Дмитрий Зайцев вернулся домой с работы. Там он разозлился на свою мать, которая была в запое две недели. Сын ударил родительницу один раз по ноге, затем пошел за цепью, приковал женщину и ушел снова на работу.
В это время сибирячка пыталась освободиться, кричала и дозвалась соседку. Та, вместе с полицией, помогла ей избавиться от злополучной цепи. Тогда мужчину обвинили в незаконном лишении человека свободы.
Ему грозило реальное наказание. Однако, дело было прекращено в связи с примирением сторон. Сын попросил прощения у матери, а та на него больше зла не держала. Ходатайство о прекращении дела было удовлетворено. Решение еще можно обжаловать.