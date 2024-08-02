Тонны снега привезут в жару на Михайловскую набережную в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Настоящий снег привезут в Новосибирск. Мероприятие пройдет 4 августа на Михайловской набережной. В этот день там состоятся соревнования «Уличная классика».
Посоревноваться приедут как уличные танцоры, так и самокатчики, велосипедисты, а также на ролик и сноубордах. Для последнего вида спорта понадобится снег.
Организаторы привезут 30 тонн в жару, от которой страдают новосибирцы. Его будут постепенно подсыпать, чтобы он не таял. Сами соревнования состоятся в вечернее время.