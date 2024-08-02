atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Соревнования пройдут через пару дней

Тонны снега привезут в жару на Михайловскую набережную в Новосибирске

2 августа 2024, 09:36
Фото: 1MI
Соревнования пройдут через пару дней
Снег снова увидят новосибирцы: его привезут для спортсменов, подробности рассказал департамент молодежной политики Новосибирской области.

Настоящий снег привезут в Новосибирск. Мероприятие пройдет 4 августа на Михайловской набережной. В этот день там состоятся соревнования «Уличная классика».

Посоревноваться приедут как уличные танцоры, так и самокатчики, велосипедисты, а также на ролик и сноубордах. Для последнего вида спорта понадобится снег.

Организаторы привезут 30 тонн в жару, от которой страдают новосибирцы. Его будут постепенно подсыпать, чтобы он не таял. Сами соревнования состоятся в вечернее время.

Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024Более ста всероссийских и международных соревнований пройдут в регионе в 2024 году
#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Михайловская набережная#Снег#Соревнования
Подпишитесь
«Сладкую жизнь» решили устроить власти жителям Новосибирска
Сегодня, 06:57
Что будет с ценами на бензин в России после введенного запрета на экспорт
Сегодня, 10:22
Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском
Сегодня, 06:56
Почти на 9 млн оштрафовали за срыв сроков гендиректора новосибирского подрядчика
Сегодня, 06:15
Экзотическую колибри сняли на видео в цветниках Новосибирска
Сегодня, 05:36
Шумные десантники ночью довели до слез жителей Новосибирска
Сегодня, 04:52