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Они продавали участки

Осудят председателя ДНТ, продававшего несуществующие участки под Новосибирском

5 августа 2024, 02:58
Фото: 1MI
Они продавали участки
Перед судом предстанут новосибирцы, которые продавали несуществующие земельные участки, подробности сообщили в прокуратуре.

В селе Раздольное председатель ДНТ и ТСН был ответственен за деятельность товарища. Пять лет он и его подельница, продавали несуществующие участки земли. Они обманывали потерпевших на деньги.

«Под видом приобретения их в собственность, принимали от потерпевших вступительные членские взносы и средства за выполнение работ по их обустройству», — уточнили в ведомстве.

Деньги шли на разные личные расходы злоумышленников. Сибирякам причинили ущерб на 6 млн рублей. Всего обманутых насчитывалось более 40 человек. Преступный умысел раскрыли.

В отношении подозреваемых было возбуждено дело о мошенничестве. Утверждено обвинительное заключение, само расследование завершено. Вскоре дело рассмотрит суд, который и вынесет окончательный вердикт.

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