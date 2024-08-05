Осудят председателя ДНТ, продававшего несуществующие участки под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:37
В селе Раздольное председатель ДНТ и ТСН был ответственен за деятельность товарища. Пять лет он и его подельница, продавали несуществующие участки земли. Они обманывали потерпевших на деньги.
«Под видом приобретения их в собственность, принимали от потерпевших вступительные членские взносы и средства за выполнение работ по их обустройству», — уточнили в ведомстве.
Деньги шли на разные личные расходы злоумышленников. Сибирякам причинили ущерб на 6 млн рублей. Всего обманутых насчитывалось более 40 человек. Преступный умысел раскрыли.
В отношении подозреваемых было возбуждено дело о мошенничестве. Утверждено обвинительное заключение, само расследование завершено. Вскоре дело рассмотрит суд, который и вынесет окончательный вердикт.