atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Что может произойти

Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий

5 августа 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Что может произойти

Неудачи обрушатся на новосибирцев в ретроградный Меркурий

Целый месяц новосибирцы будут страдать в ретроградный Меркурий: рассказываем, что это такое и почему август станет тяжелым для россиян.

Ретроградный Меркурий, это время, когда планета движется назад. Так сложилось, что этот период опасаются многие. Считается, что для всех знаков зодиака начинается длительный момент испытаний.

Продлится это все с 5 по 29 августа. Для начала отметим, что в это время могут возникнуть сбои связи, замедление интернета, поломка техники. Для людей все может обернуться гораздо хуже: август станет кармическим месяцем, то есть за все ваши дела вы получите либо вдвойне хорошее, либо вдвойне плохое. Также многих ждут жизненные трудности, испытания и волны неудач, с которыми придется бороться.

Неудачи могут сопровождать вас даже в мелочах: вы будете опаздывать, попадать в пробки, ваши встречи начнут отменяться, вы расстанетесь с любимым человеком, в семье станет больше ссор и тому подобное.

В такие непростые периоды лучше всего не вступать в брак, не подписывать важные документы, не совершать дорогие покупки и даже не менять прическу или цвет волос. Однако жизнь на паузу поставить просто невозможно. Главное, относиться ко всем ситуациям более размеренно.

Жары не будет: опубликован прогноз погоды на осень 2024
Узнать подробнее
Читайте также:
Педагог-психолог прилюдно избила мальчика в детском саду НовосибирскаНазваны симптомы, при обнаружении которых необходимо срочно уходить в отпуск«Понятны чувства»: новосибирский психолог объяснила культ «Слова пацана» у подростков
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Стресс
Подпишитесь
В массовой драке заметили цыган, грубых женщин и пьяных жителей Новосибирска
Сегодня, 05:39
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
Сегодня, 05:36
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Сегодня, 05:34
Слизни атакуют новосибирских дачников: как с ними бороться, рассказал биолог
Сегодня, 05:19
Где посмотреть нового «Дедпула» в Новосибирске — список кинотеатров
Сегодня, 04:27