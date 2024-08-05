Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Ретроградный Меркурий, это время, когда планета движется назад. Так сложилось, что этот период опасаются многие. Считается, что для всех знаков зодиака начинается длительный момент испытаний.
Продлится это все с 5 по 29 августа. Для начала отметим, что в это время могут возникнуть сбои связи, замедление интернета, поломка техники. Для людей все может обернуться гораздо хуже: август станет кармическим месяцем, то есть за все ваши дела вы получите либо вдвойне хорошее, либо вдвойне плохое. Также многих ждут жизненные трудности, испытания и волны неудач, с которыми придется бороться.
Неудачи могут сопровождать вас даже в мелочах: вы будете опаздывать, попадать в пробки, ваши встречи начнут отменяться, вы расстанетесь с любимым человеком, в семье станет больше ссор и тому подобное.
В такие непростые периоды лучше всего не вступать в брак, не подписывать важные документы, не совершать дорогие покупки и даже не менять прическу или цвет волос. Однако жизнь на паузу поставить просто невозможно. Главное, относиться ко всем ситуациям более размеренно.