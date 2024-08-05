Карма, испытания, боль: волна неудач обрушится на россиян в ретроградный Меркурий

Продлится это все с 5 по 29 августа. Для начала отметим, что в это время могут возникнуть сбои связи, замедление интернета, поломка техники. Для людей все может обернуться гораздо хуже: август станет кармическим месяцем, то есть за все ваши дела вы получите либо вдвойне хорошее, либо вдвойне плохое. Также многих ждут жизненные трудности, испытания и волны неудач, с которыми придется бороться.