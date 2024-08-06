Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Забавные кадры появились из Кировского района. В микрорайоне Затулинский затопило улицы, а вода скрывала половину машины.
Новосибирцы с юмором решили отнестись к последствиям ливня. Одни вынесли удочки и делали вид, что рыбачат, а другие начали купаться в лужах.
«В „Берёзках“ уже по традиции после дождя, местные дети купаются в огромной луже, а кто-то даже успел достать удочку для полной атмосферы. Также по „элитным“ лужам уже вовсю прыгают лягушки».
Горожане шутят в комментариях о Венеции и рыбалке:
«Клюет че? скоро подъеду»;
«Микрорайон Новая Венеция»;
«Это снег который на набережную привезли растаял нежданчиком)».