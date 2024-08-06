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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Ливень затопил дороги

Рыбачат и плавают в лужах: сильный ливень позабавил новосибирцев

6 августа 2024, 12:40
Фото: atas.info
Ливень затопил дороги

Новосибирцы искупались в лужах после сильного ливня

В Новосибирске пролил сильный ливень, который затопил улицы города, последствия непогоды появились в соцсетях.

Забавные кадры появились из Кировского района. В микрорайоне Затулинский затопило улицы, а вода скрывала половину машины.

Новосибирцы с юмором решили отнестись к последствиям ливня. Одни вынесли удочки и делали вид, что рыбачат, а другие начали купаться в лужах.

Видео: АСТ-54
«В „Берёзках“ уже по традиции после дождя, местные дети купаются в огромной луже, а кто-то даже успел достать удочку для полной атмосферы. Также по „элитным“ лужам уже вовсю прыгают лягушки».
Видео: АСТ-54

Горожане шутят в комментариях о Венеции и рыбалке:

«Клюет че? скоро подъеду»;

«Микрорайон Новая Венеция»;

«Это снег который на набережную привезли растаял нежданчиком)».

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Погода#Ливень#Дождь
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