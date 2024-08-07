Два многострадальных долгостроя в новосибирском Закаменском ввели в эксплуатацию

Микрорайон «Закаменский» стали возводить еще в 2008 году, изначально застройщиком выступил «Неоград-Инвест». В 2010 году руководители стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, их признали виновными в 2018 году. В 2015-м компанию признали банкротом.