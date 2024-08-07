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Updated Сегодня, 06:55

Два многострадальных долгостроя в новосибирском Закаменском ввели в эксплуатацию

Два многострадальных долгостроя в новосибирском Закаменском ввели в эксплуатацию

7 августа 2024, 06:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
7 августа наконец-то ввели в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в одном из самых проблемных микрорайонов Новосибирска — «Закаменский» в Октябрьском районе, рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Завершение строительства проходило под надзором прокуратуры. Речь идет о домах №11 и 13. На завершение строительства микрорайона ушло порядка 16 лет.

Микрорайон «Закаменский» стали возводить еще в 2008 году, изначально застройщиком выступил «Неоград-Инвест». В 2010 году руководители стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, их признали виновными в 2018 году. В 2015-м компанию признали банкротом.

Участникам долевого строительства в «Закаменском» придется жить на левом берегу
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Ранее стало известно, что квартиры обманутым дольщикам микрорайона «Закаменский» выделят, в том числе, на левом берегу Новосибирска — в Ленинском районе.

В июле правительство региона сообщало, что количество долгостроев сократилось до восьми.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Долгострой
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