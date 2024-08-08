Мигрантку осудят за организацию канала легализации иностранцев в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Иностранка уличена в осуществлении незаконной деятельности на территории региона. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
Следователи полагают, что обвиняемая получила деньги за организацию незаконного пребывания на территории страны двух человек. Она подделала документы, которые создали видимость соблюдения закона. Преступный умысел был раскрыт.
В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если в ходе процесса будет доказана вина женщины, то ей грозит наказание в виде реального лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что мэрия Новосибирска проводит обширную работу по выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности, осуществляемой мигрантами.