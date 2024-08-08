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Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Мужчина был без одежды

Онанист в окне напугал жителей новосибирского Академгородка

8 августа 2024, 03:11
Фото: 1MI
Мужчина был без одежды
Голый мужчина в окне смущает новосибирцев, о чем они поделились в соцсетях.

Возмущения сибиряков заключались в том, что они увидели в окне дома голого мужчину. Он якобы занимался интимными делами, демонстрируя свое «достоинство» на публику.

Причем новосибирцы часто наблюдают за такими действиями мужчину. Его знает половина Академгородка и подозревает, что тот находится не совсем вменяемом состоянии. Однако прямых доказательств ни у кого нет.

Жители улицы Демакова не выдержали и решили донести на сибиряка в соцсетях. К тому же, они засняли его на видео, а когда тот увидел съемку, то скрылся из их поля зрения.

«Пошла в отдел, сказали, что он „со справкой“, только поэтому заявление не написала», — пишут новосибирцы.

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