Онанист в окне напугал жителей новосибирского Академгородка

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Возмущения сибиряков заключались в том, что они увидели в окне дома голого мужчину. Он якобы занимался интимными делами, демонстрируя свое «достоинство» на публику.
Причем новосибирцы часто наблюдают за такими действиями мужчину. Его знает половина Академгородка и подозревает, что тот находится не совсем вменяемом состоянии. Однако прямых доказательств ни у кого нет.
Жители улицы Демакова не выдержали и решили донести на сибиряка в соцсетях. К тому же, они засняли его на видео, а когда тот увидел съемку, то скрылся из их поля зрения.
«Пошла в отдел, сказали, что он „со справкой“, только поэтому заявление не написала», — пишут новосибирцы.